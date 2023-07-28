Арнольд Шварценеггер будет удостоен награды "За мужество" от Музея Холокоста

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музей Холокоста в Лос-Анджелесе объявил, что актер Арнольд Шварценеггер будет удостоен премии "За мужество" 6 ноября.

Фото: gq.ru

Его признают за его активную позицию против антисемитизма и фанатизма благодаря его постам в социальных сетях. Кроме того, во время своего пребывания на посту бывшего губернатора Калифорнии Шварценеггер активно боролся с ненавистью.

В 2022 году он посетил Освенцим и поделился душераздирающими подробностями Холокоста, выступая за мир и терпимость на волне растущего антисемитизма.

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