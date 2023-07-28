Зрители требуют убрать Светлану Зейналову с Первого канала

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зрители Первого канала считают, что 46-летнюю ведущую "Доброго утра" пора заменить новым человеком. По словам хейтеров в соцсетях, их раздражает специфическая мимика и постоянный позитив Свеланы Зейналовой.

Фото: youtube.com

"Когда уже уберут Зейналову из эфира? Кривляется, неприятно. Первый канал все-таки, а она позорит", "Сколько можно, прямой эфир — одни кривляния", "Люблю ваши утренние программы, но, когда вы в спокойном настроении", — пишут злопыхатели.

Стоит отметить, что сама Светлана старается не обращать внимание на подобные комментарии. Телеведущая сохраняет позитив и всегда искренне улыбается. Известно, что 46-летняя Зейналова растит двух дочерей, старшая из которых имеет особенности развития.