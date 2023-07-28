Российский актер Борис Галкин в беседе с изданием "АиФ" рассказал, что очень давно лично знаком с Лаймой Вайкуле и ее окружением. По его словам, он разочарован последними заявлениями артистки.
"Лично знаком. И мой товарищ Андрей Латковский начинал с ней вместе в группе. Не знаю, был ли он ее мужем, но то, что был с ней в очень тесных отношениях — да. Вайкуле начинала в "Юрас перле", это кабаре в Булдури. Мы тогда встречались, пересекались. Барная певица, вот где формировалось ее сознание", — поделился актер.
Борис Сергеевич заявил, что Вайкуле всегда обладала низким уровнем нравственного развития. Он отметил, что подруга Аллы Пугачевой всегда заводила только "выгодные" знакомства, и как только человек становился неугоден — она отказывалась от него.
"Она меняет свои взгляды, потому что твердых устоев там никаких нет", — заключил Борис Галкин.
Напомним, что сейчас в латвийской Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Известно, что часть вырученных средств с этого мероприятия будет отправлена на нужды ВСУ. Накануне папарацци удалось заснять Аллу Пугачеву с супругом-иноагентом в концертном зале фестиваля.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.