Оксана Самойлова шокировала старшую дочь Ариелу сюрпризом в честь 12-летия

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и рэпер Джиган празднуют 12-летие своей старшей дочери с большим волнением и радостью, и их праздничные моменты вызывают не меньший интерес, чем сериал. Оксана уже опубликовала фотосессию дочери перед праздником с трогательным постом, а сегодня она показала главный сюрприз для именинницы.

Super.ru пишет, что в своих соцсетях Оксана рассказала, что подготовила для Ари тот подарок, о котором девочка давно мечтала.

"Будут слезки", — загадочно написала Самойлова.

И нет, это не роскошный автомобиль или что-то материальное, как могли подумать подписчики. Ари встретила свою лучшую подругу, с которой они давно не виделись. И по выражению лица девочки видно, что подарок ей очень понравился. Даже песня, которую Джиган посвятил ей накануне, не вызвала такой реакции у Ари. Этот сюрприз действительно потряс дочь артистов.

"Вот это встречка", — смеется Оксана за кадром.

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