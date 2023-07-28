Телеведущая Елена Малышева заработала на медцентре семь миллионов рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Telegram-канал "Звездач" получил бухгалтерскую отчетность, согласно которой теледоктор Елена Малышева заработала за прошлый год на своем медицинском центре почти 7 миллионов рублей.

Фото: radiokp.ru

Медицинский центр имени Елены Малышевой был основан в 2012 году. Организацией владеют четыре предпринимателя, в числе которых телеведущая. Теледоктору принадлежит 35% комании.

"Судя по бухгалтерской отчетности, в 2022 году прибыль компании составила 6,7 миллиона рублей, а выручка — 324 миллиона", — пишет "Звездач".

Авторы также отмечают, что доставка полезной еды от Елены Малышевой, напротив, стала убыточной. При выручке в 117 миллионов рублей убыток составил 7,7 миллиона.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов смог отсудить 1,6 млн рублей у предпринимателя из Ростова.

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