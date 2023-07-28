Продолжение скандала Славы и Тимура Хайдарова: Стало известно, из-за чего у певицы могли возникнуть осложнения после операции на грудь

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В деле между Тимуром Хайдаровым и певицей Славой по поводу некачественной маммопластики появились новые детали.

После обвинений певицы Славы (Анастасия Сланевская) в неправильном выполнении операции, хирург заявил, что она не следовала рекомендациям по реабилитации и не являлась на осмотры, объясняя это своей занятостью. Это возмутило певицу, и она ответила, что относится к своему здоровью серьезно и следовала всем рекомендациям.

Согласно переписке между Славой и менеджером клиники, которая была получена изданием Super. ru, певица говорит о том, что она "перегуляла" и "перетанцевала" после операции, и теперь у нее болят области, подвергнутые операции.

Эта информация добавляет новые вопросы к спору между Тимуром Хайдаровым и Славой относительно качества проведенной операции. Однако, точная ситуация и ее последствия требуют более детального изучения, чтобы сделать окончательные выводы.

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