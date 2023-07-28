Super.ru: алкоголь стал причиной осложнений после операции у певицы Славы

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Издание Super.ru опубликовало переписку певицы Славы и менеджера клиники пластической хирургии, где звезда делала свою грудь. Согласно опубликованным скриншотам, артистка пожаловалась, что испытывает сильные боли в местах, где проводилась операция.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Славы

Слава написала, что недавно "перегуляла" и "перетанцевала", и предположила, что это могло повлиять на ее состояние. Артистка интересовалась, возможно ли помочь ей с помощью каких-либо препаратов или мазей, так как отек был очень сильным и даже прикосновение вызывало боль.

"Мы, конечно, не врачи, но как минимум Google сообщает: минимальный срок воздержания от алкоголя после маммопластики — месяц, а рекомендуемый и вовсе два. Чуем, что где-то Слава все-таки да слукавила", - пишут журналисты издания Super.ru.

Напомним, что скандал начался после того как певица Слава 22 июля поделилась информацией о результатах пластической операции и опубликовала фотографии своей груди. Она отметила, что была вынуждена исправлять результаты подтяжки груди, выполненной у Хайдарова. В результате операции у артистки остались значительные шрамы, а также возникла сильная асимметрия.

Ранее певица Любовь Успенская, которая также пользовалась услугами "звездного хирурга" Тимура Хайдарова, высказала свое мнение о его профессиональных навыках.

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