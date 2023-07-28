Наташа Королева рассказала о решении проблемы с украинскими родственниками из-за СВО

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уроженка Киева, которая ассоциируется с Украиной, певица Наташа Королева признается, что и в ее семье также возникли сложности. Артистка решила взять на себя роль дипломата и старается сразу находить решение в случае недопонимания, чтобы не усугублять ситуацию.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Наташи Королевой

Она даже называет себя "министром иностранных дел" в семье, подобно Сергею Лаврову, которого она очень уважает. Ее дипломатические усилия помогают предотвращать конфликты среди близких.

"Должна сказать, что это у меня неплохо получается. Никаких серьезных разногласий и конфликтов в моей семье, как сообщала пресса, не было, и нет", — заверила звезда.

Она отметила, что урегулировать непростую ситуацию помог ей ультиматум, который она поставила родственникам. Певица подчеркнула, что хотя те события, которые происходят в мире, оказывают влияние на взаимоотношения в семьях, она всегда считала, что нельзя терять отношения с близкими людьми.

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