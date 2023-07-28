Super.ru пишет, что Агата Муцениеце — российская актриса, обладает харизмой и честностью, которые помогают ей завоевывать расположение окружающих. Она открыто демонстрирует свою искренность в своем YouTube-влоге под названием "Честные будни", где подробно рассказывает о своей повседневной жизни и рабочих днях.
В своем последнем выпуске "Честных будней" Агата похвалила своего коллегу, за то, что тот в свои 43-года остается в отличной форме. Однако она также призналась, что мужчины в целом раздражают ее. Проблема, по ее мнению, заключается в их безупречном внешнем виде, который со временем только улучшается. Она выразила некоторое разочарование в том, что мужчины должны быть привлекательными для женщин на протяжении всей жизни, в то время как женщины, по ее словам, после родов "прощаются" с мужским вниманием.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.