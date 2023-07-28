Критик Соседов призвал убрать Гузееву и Сябитову из "Давай поженимся!"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов остался недоволен программой "Давай поженимся!" после перезапуска. Эксперта расстроило, что главные действующие лица передачи не изменились.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Соседова

Сергей считает, что ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова приелись зрителям Первого канала. Поэтому не стоит ждать высоких рейтингов в новом сезоне.

"Ведущих нужно менять. Одни и те же люди — это прежние и одинаковые шутки, гримасы и повадки", — отметил критик в комментарии порталу Utro. ru.

При этом Сергей Соседов не имеет ничего против самой Гузеевой. По его словам, они давние друзья и коллеги.

Ранее в Сети появились первые кадры программы "Давай поженимся!" после возобновления съемок.

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