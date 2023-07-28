Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов остался недоволен программой "Давай поженимся!" после перезапуска. Эксперта расстроило, что главные действующие лица передачи не изменились.
Сергей считает, что ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова приелись зрителям Первого канала. Поэтому не стоит ждать высоких рейтингов в новом сезоне.
"Ведущих нужно менять. Одни и те же люди — это прежние и одинаковые шутки, гримасы и повадки", — отметил критик в комментарии порталу Utro. ru.
При этом Сергей Соседов не имеет ничего против самой Гузеевой. По его словам, они давние друзья и коллеги.
Ранее в Сети появились первые кадры программы "Давай поженимся!" после возобновления съемок.
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