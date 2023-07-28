Мария Погребняк перестала скрывать своего возлюбленного

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк решила рассекретить своего нового возлюбленного. Звезда опубликовала фото, на котором она вместе с бизнесменом Игорем Головинским.

Фото: соцсети

"Спаситель", — коротко прокомментировала снимок Мария.

Впервые пару заметили вместе на светской тусовке. В Сети появились кадры, на которых Мария и Игорь держат друг друга за руки, обнимаются и целуются. Тогда девушка не стала комментировать опубликованные кадры.

Напомним, что блогер была восемь лет замужем за футболистом Павлом Погребняком. В отношениях у пары родились трое мальчиков — Артем, Павел и Алексей.

Как сообщается, причиной развода звездной пары стали измены Павла. Пока Мария находилась на съемках шоу "Звезды в Африке", футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек.

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