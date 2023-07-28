Тимати рассекретил где сейчас отдыхает вместе с семьей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тимати — российский рэпер и бизнесмен, часто перемещается со скоростью, которую его поклонники едва успевают отследить. Он то занимается деловыми вопросами в Москве, то уже находится на курорте с семьей и возлюбленной.

Фото: соцсети Тимати

Недавно Тимати раскрыл тайну о том, где он и его дети наслаждаются серфингом. Он опубликовал фотографию серф-доски в своих соцсетях и отметил мексиканский город Пуэрто-Эскондидо.

Поклонники были удивлены, поскольку обычно российские звезды предпочитают курорты на Бали или Мальдивах, но Тимати всегда любит удивлять своих подписчиков. Волны в Пуэрто-Эскондидо действительно впечатляющие, ведь Тимати славится своей страстью к серфингу.

Стоит отметить, что подруга Тимати, Валентина Иванова, также не теряет время. Она радует и иногда возмущает своих подписчиков пикантными фотографиями, пока ее избранник покоряет океан.

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