Телеведущая Юлия Меньшова в свой день рождения восхитила поклонников новым снимком

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова 28 июля отмечает свой 54 день рождения. В честь этого события звезда опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

Фото: соцсети

"54. Принимаю поздравления", — кратко написала Меньшова под снимком.

Артистка предстала в кадре в темно-синем комбинезоне, а также дополнила образ массивными серьгами. Большинство поклонников в комментариях очень удивились, когда узнали, что Юлии исполнилось 54 года. Одной из первых коллегу по цеху поздравила Марина Александровна.

"Юля, восхищаюсь и радуюсь, что в 5:4 можно вести счет в пользу себя! С вашим днем!" — написала актриса.

Можно сказать, что такой свежий внешний вид Юлии Меньшовой является результатом генетической наследственности. Недавно хвалебные комментарии в свой адрес получала мама Меньшовой актриса Вера Алентова, которой исполнился 81 год.

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