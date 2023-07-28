Как 54-летняя Светлана Бондарчук выглядит в купальнике? На 5 с плюсом

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что Светлана Бондарчук, основательница студии йоги и пилатеса Funny Studio, последовала тренду и поделилась в своих социальных сетях серией фотографий в купальниках.

Она продемонстрировала различные стили и модели купальников, начиная от классического бикини ярко-зеленого цвета до слитного купальника без бретелей с абстрактным принтом. Светлана также использовала дополнительные аксессуары, такие как чалма и ожерелье из разноцветных бусин с крестом, чтобы добавить акценты к своему образу.

Отметим, что Светлана Бондарчук выглядит потрясающе в свои 54 года, и ее фото являются ярким примером того, что возраст не является преградой, чтобы выглядеть стильно и уверенно на пляже.

Ее активная занятость в области йоги и пилатеса, вероятно, оказывает положительное влияние на ее физическую форму и самочувствие.

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