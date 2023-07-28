Известная певица Наташа Королева недавно поделилась своими мыслями о продолжающейся специальной военной операции на Украине.
Она признала, что текущая политическая ситуация между двумя странами также повлияла на динамику развития отношений внутри ее семьи.
Наташа рассказала, что некоторые из ее родственников сейчас проживают на Украине, что привело к расхождению мнений о происходящих политических событиях в кругу ее семьи.
Несмотря на разногласия, она стремится улаживать эти случайные словесные конфликты и напоминает своей семье, что они по-прежнему самые близкие и дорогие друг другу люди.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.