Наташа Королева впервые высказала своё мнение об СВО

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Наташа Королева недавно поделилась своими мыслями о продолжающейся специальной военной операции на Украине.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Наташи Королевой

Она признала, что текущая политическая ситуация между двумя странами также повлияла на динамику развития отношений внутри ее семьи.

Наташа рассказала, что некоторые из ее родственников сейчас проживают на Украине, что привело к расхождению мнений о происходящих политических событиях в кругу ее семьи.

Несмотря на разногласия, она стремится улаживать эти случайные словесные конфликты и напоминает своей семье, что они по-прежнему самые близкие и дорогие друг другу люди.

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