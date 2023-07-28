40-летняя Юлия Ковальчук — российская певица, тщательно скрывала свою вторую беременность до определенного момента.
Звездный портал Super. ru пишет, что бывшая солистка группы "Блестящие" поделилась с подписчиками своим опытом беременности в 40 лет и отметила, что есть некоторые трудности, особенно в последний месяц.
По словам девушки неприятности начались еще за несколько месяцев до родов, когда у Юлии воспалился седалищный нерв. Она описала это состояние как "ад" и сказала, что врачи ее предупредили, что оно может продолжаться до самых родов.
Однако, Ковальчук не стала мириться с этим и начала делать специальную зарядку с растяжку, благодаря чему через две недели ее боли ушли.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.