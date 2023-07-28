Певица Юлия Ковальчук рассказала о болях во время беременности: "Невозможно пошевелиться"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летняя Юлия Ковальчук — российская певица, тщательно скрывала свою вторую беременность до определенного момента.

Фото: https://www.instagram.com/p/CutymUWtjrD/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Звездный портал Super. ru пишет, что бывшая солистка группы "Блестящие" поделилась с подписчиками своим опытом беременности в 40 лет и отметила, что есть некоторые трудности, особенно в последний месяц.

По словам девушки неприятности начались еще за несколько месяцев до родов, когда у Юлии воспалился седалищный нерв. Она описала это состояние как "ад" и сказала, что врачи ее предупредили, что оно может продолжаться до самых родов.

Однако, Ковальчук не стала мириться с этим и начала делать специальную зарядку с растяжку, благодаря чему через две недели ее боли ушли.

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