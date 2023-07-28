Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная-2023"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" объявили дату и место проведения мероприятия. Согласно опубликованной информации, соревнования состоится 18 ноября в Сальвадоре. Однако "Мисс Россия" состоится практически вплотную к этой дате, поэтому победительница не успеет подготовиться.

"Дирекция российского конкурса могла бы отправить в Сальвадор Вице-мисс Россия-2022 ("Мисс Россия-2022" Анна Линникова уже участвовала в прошлой "Мисс Вселенная", так что ей путь закрыт), но есть нюанс", — пишет Telegram-канал "Светский хроник".

По словам авторов публикации, согласно новым правилам, к участию допускается только победительницы национального отбора. Это изменение было введено новым владельцем конкурса "Мисс Вселенная" трансгендером из Таиланда Энн Джакопонгом.

Ранее российские пользователи соцсетей обрушились с критикой на участниц конкурса "Мисс Россия-Вселенная"

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