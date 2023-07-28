Новый поворот в скандале Славы и Тимура Хайдарова: певица отработала скидку в 30 процентов

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым вспыхнул публичный скандал, из-за неудачной пластики груди, который только усиливается с каждым днем.

Слава продолжает разжигать огонь, публикуя скандальные истории в своих соцсетях. Пользователи интернета разделились на два лагеря: одни поддерживают Славу и открыто ругают хирурга и его семью, другие благодарят Тимура за создание тела мечты и выражают недоверие по отношению к импульсивным высказываниям 43-летней Славы.

Super.ru пишет, что несколько дней назад Слава ответила на заявления Филиппа Киркорова, утверждая, что всегда оплачивает все услуги и уже отработала скидку в 30% на операцию, которую получила, выступив на дне рождения супруги Хайдарова. Певица упомянула стоимость своего концерта, которая составляет полтора миллиона рублей, и сказала, что свою скидку уже отработала.

Ситуация между Славой (Анастасия Сланевская) и Тимуром Хайдаровым остается сложной и вызывает разные реакции у публики.

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