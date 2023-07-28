Дана Борисова, звезда шоу "Армейский магазин", часто общается с поклонниками в социальных сетях.
Один из подписчиков обвинил звезду в злоупотреблении ботоксом и оставил язвительный комментарий под постом Даны.
Дана отреагировала с юмором: разместила фото самого комментатора, назвав его "великим эстетом и ценителем женской красоты" и сопроводив это смеющимся смайликом.
Дана очень следит за собой, регулярно бывает у косметолога. Последней крупной операцией у неё была липосакция. По словам Даны, оставаться красивой она хочет в первую очередь для себя.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.