Дана Борисова с юмором ответила хейтеру на слова о переборе с ботоксом

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дана Борисова, звезда шоу "Армейский магазин", часто общается с поклонниками в социальных сетях.

Фото: gazeta.ru

Один из подписчиков обвинил звезду в злоупотреблении ботоксом и оставил язвительный комментарий под постом Даны.

Дана отреагировала с юмором: разместила фото самого комментатора, назвав его "великим эстетом и ценителем женской красоты" и сопроводив это смеющимся смайликом.

Дана очень следит за собой, регулярно бывает у косметолога. Последней крупной операцией у неё была липосакция. По словам Даны, оставаться красивой она хочет в первую очередь для себя.

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