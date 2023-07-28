Звезду сериала "СашаТаня" Валентину Рубцову раскритиковали за фото без макияжа

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Валентина Рубцова, которую россияне полюбили за роли в сериалах "Универ" и "СашаТаня", опубликовала в своих соцсетях новый снимок. Звезда решила поделиться с подписчиками "честным" фото. Однако пользователи вместо комплиментов принялись хейтить актрису.

Фото: соцсети

"Бабуля, вы кто? Где Таня?", "Пора переименовать сериал в СашаТатьяновна", "Женщина, вы кто?" — пишут недоброжелатели.

Стоит отметить, что 45-летняя Валентина Рубцова и раньше публиковала подобные снимки без обработки. Актриса спокойно относится к своей внешности и неоднократно шутила сама над собой. В одном из интервью она признавалась, что в юношестве сильно комплексовала, но с возрастом приняла себя.

Ранее стало известно о продолжении съемок сериала "Универ". Новый проект получил название "Универ. 13 лет спустя".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.