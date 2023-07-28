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Футболист Дмитрий Тарасов на фоне слухов о разводе вышел в свет с женой и детьми

1:04
Шоу-бизнес

Поклонники с интересом наблюдают за жизнью пары Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Поэтому многие забеспокоились, когда появилась новость об их возможном разводе. Однако появились опровержения этих слухов.

Футболист Дмитрий Тарасов на фоне слухов о разводе вышел в свет с женой и детьми
Фото: vladtime.ru

Супругов заметили на премьере музыкально-циркового шоу "Чебурашка" в московском парке развлечений "Остров мечты". С собой они привели дочерей — Милану и Еву. Полуторагодовалого Алексея пара оставила дома.

Анастасия была одета в черное платье и яркую рубашку, а на девочках были пышные юбки-пачки. Дмитрий же выбрал в качестве наряда строгий костюм. Весь вечер супруги держали друг друга за руки, что подтверждает, что сообщения об их разводе являются лишь сплетнями.

Напомним, что до отношений с Анастасией Костенко футболист Дмитрий Тарасов встречался с Ольгой Бузовой. Однако из-за измен паре пришлось расстаться. Недавно певица с иронией рассказала о футбольной карьере своего бывшего парня.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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