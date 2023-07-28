Актриса Сальма Хайек поделилась фотографией, на которой видны её седые волосы

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американо-мексиканская актриса Сальма Хайек порадовала своих поклонников, показав свои седые волосы в недавнем посте в Instagram*.

Фото: Личные социальные сети

Комментарии к посту были полны восхищения её естественностью и тем, как прекрасно она выглядит. Поклонники похвалили её красоту и поблагодарили за то, что Хайек не скрывает возраст.

* социальная сеть запрещена в Российской Федерации, т. к. принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России.

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