Американо-мексиканская актриса Сальма Хайек порадовала своих поклонников, показав свои седые волосы в недавнем посте в Instagram*.
Комментарии к посту были полны восхищения её естественностью и тем, как прекрасно она выглядит. Поклонники похвалили её красоту и поблагодарили за то, что Хайек не скрывает возраст.
* социальная сеть запрещена в Российской Федерации, т. к. принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.