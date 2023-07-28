Бывший руководитель команды Ferrari и бывший президент FIA Жан Тодт связал себя узами брака с актрисой Мишель Йео, с которой у него были отношения почти двадцать лет.
Свадьба 60-летней актрисы и 77-летнего спортивного менеджера состоялась 27 июля 2023 года в Женеве, Швейцария.
Жан Тодт, которому 77 лет, занимал пост президента FIA с 2009 по 2021 год.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.