Жан Тодт и Мишель Йео официально стали мужем и женой

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший руководитель команды Ferrari и бывший президент FIA Жан Тодт связал себя узами брака с актрисой Мишель Йео, с которой у него были отношения почти двадцать лет.

Фото: vedomosti. ru

Свадьба 60-летней актрисы и 77-летнего спортивного менеджера состоялась 27 июля 2023 года в Женеве, Швейцария.

Жан Тодт, которому 77 лет, занимал пост президента FIA с 2009 по 2021 год.

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