Алла Пугачева выйдет на сцену фестиваля Вайкуле "Рандеву" 29 июля

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Латвии стартовал фестиваль LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA 2023. Одним из самых ожидаемых участников мероприятия были Алла Пугачева вместе со своим супругом-иноагентом. Однако звезд никто не видел, даже в роли гостей.

Фото: u-tv.ru

Фестиваль стартовал 26 июля, и как сообщалось, что часть вырученных средств пойдет на помощь Украине. Видимо поэтому Примадонна решила повременить с выступлением, поскольку тогда ее можно было бы смело записывать в ряды спонсоров ВСУ.

Портал Utro.ru со ссылкой на помощницу Вайкуле Элиту Милграве, сообщает, что Алла Пугачева появится на сцене 29 июля. Именно этот день фестиваля считается самым "политически нейтральным".

Ранее поклонники отметили, что после переезда из Израиля в Юрмалу Алла Пугачева не появлялась на публике больше месяца. Недавно появились подробности состояния звезды.

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