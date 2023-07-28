Певица Лайма Вайкуле организовала фестиваль "Рандеву" в Юрмале, который стал известен своим ярко антирусским характером. Пикантность мероприятию с помощью чёрного юмора добавил бывший депутат Государственной Думы России Роман Худяков. О своей позиции он рассказал в своём Telegram-канале.
Политик сообщил, что посещение такого фестиваля становится "чёрной меткой" для любого приличного человека, что отражает его антироссийскую направленность. Он также не удержался от рассказа анекдота, в котором речь шла о двух летящих ракетах, нацеленных на ВСУ. В какой-то момент боеголовки решили изменить траекторию, что явилось элементом чёрного юмора на мероприятии.
"Так мы с тобой в жизни только гадов из ВСУ и увидим. Давай хотя бы на фестиваль Вайкуле в Юрмале залетим. Там столько интересных артистов собралось", — продолжил Худяков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.