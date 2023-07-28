Депутат Госдумы РФ Худяков добавил пикантности фестивалю Лаймы Вайкуле с помощью чёрного юмора

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле организовала фестиваль "Рандеву" в Юрмале, который стал известен своим ярко антирусским характером. Пикантность мероприятию с помощью чёрного юмора добавил бывший депутат Государственной Думы России Роман Худяков. О своей позиции он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: glavny.tv

Политик сообщил, что посещение такого фестиваля становится "чёрной меткой" для любого приличного человека, что отражает его антироссийскую направленность. Он также не удержался от рассказа анекдота, в котором речь шла о двух летящих ракетах, нацеленных на ВСУ. В какой-то момент боеголовки решили изменить траекторию, что явилось элементом чёрного юмора на мероприятии.

"Так мы с тобой в жизни только гадов из ВСУ и увидим. Давай хотя бы на фестиваль Вайкуле в Юрмале залетим. Там столько интересных артистов собралось", — продолжил Худяков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лайма Вайкуле Фестиваль 2023 | Балет Freedom | Laima Festivāls