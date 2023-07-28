Отношения между Антоном Батыревым и Анной Савельевой, не имеющей отношения к миру кино, продолжаются уже около трёх лет.
Недавно Савельева продемонстрировала кольцо в личном блоге, намекнув, что их с Антоном свадьба приближается.
Это будет уже четвёртый брак Антона, и он считает, что нашел в Анне надёжную спутницу жизни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.