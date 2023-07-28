Антон Батырев сделал предложение своей возлюбленной

Отношения между Антоном Батыревым и Анной Савельевой, не имеющей отношения к миру кино, продолжаются уже около трёх лет.

Фото: Инстаграм

Недавно Савельева продемонстрировала кольцо в личном блоге, намекнув, что их с Антоном свадьба приближается.

Это будет уже четвёртый брак Антона, и он считает, что нашел в Анне надёжную спутницу жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.