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Вера Брежнева впервые за полтора посетила Украину

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Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Вера Брежнева после начала СВО решила ухать из России и обосновалась жить в Италии. Впервые за полтора года звезда решила посетить Украину.

Вера Брежнева впервые за полтора посетила Украину
Фото: соцсети Веры Брежневой

Артистка опубликовала в своих соцсетях ролик, записанный на киевском вокзале. У поезда ее встречали друзья. Певица утверждала, что очень ждала этого момента, а потому от волнения на ее коже даже появились мурашки.

"Мой солнечный Киев. Мои прекрасные друзья. Мое самое долгожданное путешествие", — написала певица.

Украинских пользователей соцсетей удивил приезд Брежневой. Одни комментаторы радуются, другие же критикуют певицу за то, что она решилась вернуться лишь через полтора года после начала конфликта.

Ранее стали известны подробности расставания Веры Брежневой и Константина Меладзе.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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