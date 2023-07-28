Собчак назвала Монте-Карло "Москвой нулевых"

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак недавно поделилась своими впечатлениями от популярного европейского курорта Монте-Карло.

Фото: mk.ru

Она описала это как место, где не хватает "энергии жизни", и отметила, что в городе, похоже, много пожилых людей, которые просто "перемещаются между ресторанами и магазинами".

Собчак также отметила значительное присутствие россиян в Монте-Карло и провела сравнение с Москвой начала "нулевых" годов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.