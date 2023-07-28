Балерина Волочкова шокировала гостей появлением на вечеринке без бюстгальтера

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова прославилась своим провокационным поведением. В этот раз поклонники звезды обсуждают ее появление на вечеринке без бюстгальтера.

Фото: sportkp.ru

Звезда в черном платье из тонкой ткани решила не использовать нижнее белье, на что в Сети сразу обратили внимание. Комментаторы раскритиковали 47-летнюю Волочкову, назвав такой поступок опрометчивым. Хейтеры считают, что грудь балерины похожа на "уши спаниеля".

Сама Анастасия не обращает внимание на критику в свой адрес. По ее словам, она считает свое тело идеальным, поэтому демонстрирует его при любом удобном случае.

"Могу себе позволить показать красоту. Слава Богу, есть что показать", — подчеркнула Волочкова.

Возможно, балерина хотела таким образом просто привлечь к себе внимание.

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