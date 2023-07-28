Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что многие ее поклонники интересовались, будет ли она сниматься в сериале "Универ. 13 лет спустя". По словам звезды, она отказалась от участия в продолжении знаменитого ситкома. Свое решение актриса объяснила в личном блоге.
"Друзья, много вопросов относительно моего дальнейшего участия в проекте "Универ". Всё банально, не смогли договориться о ставке. По моему мнению, спустя 3 года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало", — заявила Самбурская.
Настасья также рассказала, куда потратила первый гонорар, полученный за съемки в "Универе". Она призналась, что отправилась в путешествие на Мальдивы и, по её словам, это был самый лучший отдых в её жизни.
Актриса Настасья Самбурская любит шокировать поклонников своими откровенными нарядами. Недавно она предстала перед публикой в "голом" платье.
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