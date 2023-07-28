Российский актёр Андрей Бабенко, который скончался в возрасте 47 лет, в последние годы жизни сталкивался с финансовыми трудностями и страдал от одиночества. Об этом рассказали его друзья и знакомые.
По словам режиссёра Максима Бриуса, Бабенко очень редко обращался за помощью к своим товарищам.
"Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности", — подчеркнул сценарист в соцсети "ВКонтакте".
Он предложил организовать достойные похороны артиста. Как пояснил Бриус, уже объявлен сбор средств на эти цели. Другой знакомый Бабенко, актёр Роман Жилкин, выразил глубокие соболезнования в связи с уходом коллеги из жизни, добавив, что ему трудно подобрать какие-либо слова.
Андрей Бабенко получил известно благодаря ролям в российских сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Его фильмография включает в себя 113 работ. Причина смерти пока не уточняется.
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