Друзья умершего актёра из "Тайн следствия" Андрея Бабенко: был одинок, испытывал финансовые трудности

Российский актёр Андрей Бабенко, который скончался в возрасте 47 лет, в последние годы жизни сталкивался с финансовыми трудностями и страдал от одиночества. Об этом рассказали его друзья и знакомые.

Фото: kino-teatr.ru / Кадр из фильма "Тайны следствия"

По словам режиссёра Максима Бриуса, Бабенко очень редко обращался за помощью к своим товарищам.

"Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности", — подчеркнул сценарист в соцсети "ВКонтакте".

Он предложил организовать достойные похороны артиста. Как пояснил Бриус, уже объявлен сбор средств на эти цели. Другой знакомый Бабенко, актёр Роман Жилкин, выразил глубокие соболезнования в связи с уходом коллеги из жизни, добавив, что ему трудно подобрать какие-либо слова.

Андрей Бабенко получил известно благодаря ролям в российских сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Его фильмография включает в себя 113 работ. Причина смерти пока не уточняется.