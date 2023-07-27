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Актриса Настасья Самбурская ошеломила поклонников свежими снимками в "голом" платье

0:57
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская постоянно работает над собой, чтобы выглядеть роскошно, и ее поклонники прекрасно знают об этом. Она уделяет много времени тренировкам и соблюдает строгую диету, чтобы поддерживать безупречную фигуру. И, конечно же, она не может не показывать результаты своей работы.

Актриса Настасья Самбурская ошеломила поклонников свежими снимками в "голом" платье
Фото: https://www.instagram.com/p/CvKo0_stfLO/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Портал Super. ru пишет, что на свежих снимках в ее соцсетях она предстала в "голом" платье, которое идеально подчеркнуло ее талию и грудь. Под этой публикацией сразу же посыпались сотни комплиментов от подписчиков. Некоторые из ее фолловеров, кажется, соревнуются за звание лучшего комментатора. Один из ее поклонников даже назвал ее русской "Моникой Беллуччи".

Очевидно, что они замечают общие черты актрисы с мировыми знаменитостями. В последнее время Настасья действительно все чаще проявляет сходство с голливудскими звездами.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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