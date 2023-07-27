Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают на Мальдивах

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в сопровождении своих детей отправились в путешествие на Мальдивы, где сняли виллу с видом на океан.

Фото: eg.ru

Актриса поделилась видео, на котором запечатлена семья в аэропорту, с подписью "в ожидании маленького самолета".

Во время отпуска Зепюр засняла, как их семилетняя девочка исполняет акробатические трюки под водой.

Прежде чем отправиться на Мальдивы, пара прошлась по магазинам, купив новую одежду и пляжные аксессуары для своих детей.

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