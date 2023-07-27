Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают на Мальдивах

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в сопровождении своих детей отправились в путешествие на Мальдивы, где сняли виллу с видом на океан.
Актриса поделилась видео, на котором запечатлена семья в аэропорту, с подписью "в ожидании маленького самолета".
Во время отпуска Зепюр засняла, как их семилетняя девочка исполняет акробатические трюки под водой.
Прежде чем отправиться на Мальдивы, пара прошлась по магазинам, купив новую одежду и пляжные аксессуары для своих детей.
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