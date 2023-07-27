Super.ru пишет, что сегодня старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, Ариеле, исполняется 12 лет. Оксана написала трогательную поздравительную речь в запрещенной соцсети и выложила фотографию именинницы.
Оксана отметила, что Ариела выросла взрослой, серьезной и самостоятельной, упомянула моменты, когда они были вместе: первые шаги, первый день в школе, радость, грусть, смех, разочарования и многое другое. Самойлова заверила старшую дочь, что будет рядом во всех ее будущих моментах: первая любовь, свадебное платье, когда Ариела сама станет мамой. Оксана закончила свое поздравление словами о том, как сильно любит свою взрослую дочь.
Подписчики Оксаны присоединились к поздравлениям в комментариях и признались, что этот пост мамы 4-х детей тронул их до глубины души и многие даже растрогались.
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