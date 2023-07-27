Селена Гомес наконец примирилась с подругой, которая пожертвовала ей почку

Недавно поп-звезда Селена Гомес разобралась в своих личных архивах, поделилась несколькими фотографиями с бывшей подругой и поздравила её с днем рождения.
Подруга оказывала поддержку Селене в ее борьбе с хроническим аутоиммунным заболеванием.
На праздновании дня рождения был составлен звездный список гостей, в котором приняли участие многие известные личности.
Для особого случая именинница выбрала более соблазнительный образ, надев потрясающее красное мини-платье "голышом" от Bottega Veneta, украшенное кожаными цветами.
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