Селена Гомес наконец примирилась с подругой, которая пожертвовала ей почку

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно поп-звезда Селена Гомес разобралась в своих личных архивах, поделилась несколькими фотографиями с бывшей подругой и поздравила её с днем рождения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Селены Гомес

Подруга оказывала поддержку Селене в ее борьбе с хроническим аутоиммунным заболеванием.

На праздновании дня рождения был составлен звездный список гостей, в котором приняли участие многие известные личности.

Для особого случая именинница выбрала более соблазнительный образ, надев потрясающее красное мини-платье "голышом" от Bottega Veneta, украшенное кожаными цветами.

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