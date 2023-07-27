Причиной смерти известной ирландской певицы Шинейд О'Коннор стал рак.
Шинейд О'Коннор получила мировую известность в 1990 году благодаря своему мощному исполнению песни "Nothing Compares 2 U", первоначально написанной американским певцом Принсом.
За свою карьеру О'Коннор выпустила десять студийных альбомов, демонстрирующих ее исключительный талант и уникальный голос.
Несмотря на свою борьбу с биполярным расстройством, О'Коннор опровергла сообщения о попытке самоубийства в июне 2016 года.
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