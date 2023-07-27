Как выглядит сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина? Он похож на актера Джейсона Момоа

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Сенчукова и Виктория Рыбина вызывают интерес в сети из-за своего взрослого сына, Василия Рыбина. Многие замечают сходство молодого наследника с голливудским актером Джейсоном Момоа. Он называет себя "милым обаяшкой".

Фото: соцсети Василия Рыбина

Звездный портал Peopletalk пишет, что Василию исполнилось 24 года, и он следует стопам своих родителей, развиваясь в музыкальной индустрии. На его страницу в запрещенной соцсети подписаны около 10 тысяч человек.

В прошлом году Василий вступил в брак со своей долголетней возлюбленной Дарьей Алябьевой. Однако их брак был недолгим, и недавно стало известно о их разводе.

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