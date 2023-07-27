Блогер Мария Погребняк опубликовала видео чудесного спасения от стихии в Италии

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супер ру пишет, что блогер Мария Погребняк вызвала огромный интерес у своих поклонников, когда призналась, что не отправилась в путешествие по Италии одна, чтобы пережить расставание с футболистом. Со времени этого признания, новости о ее разводе и новых компаниях вызывают постоянные спекуляции и интриги.

Фото: inet-shops.ru

Мария продолжает поддерживать интерес к себе, публикуя видеоролики в своих соцсетях, на которых она гуляет на фоне бушующих волн. Это развлечение, признаемся, опасное, учитывая, что накануне стихия смыла целый пляж. Однако, Марию, кажется, это не пугает. В самый тревожный момент, за кадром раздался мужской голос, который с переживанием пытался уберечь звезду от воды.

"Вовремя меня спас", - написала Мария в своих соцсетях.

Мы не знаем, кто этот джентльмен для нее в реальной жизни, но такая забота явно дорогого стоит.

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