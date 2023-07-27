Участница "Выжить в Дубае" рассказала, что происходит между ней и Тимуром Батрутдиновым

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что на шоу "Выжить в Дубае" между комиком Тимуром Батрутдиновым и участницей из народной команды Ангелиной Татарченковой возникла искра. Хотя они не стали ставить чувства выше соревнований, их взаимное влечение стало очевидным. В одном из испытаний Тимур не помог Ангелине, но она не обиделась на это.

Фото: coolkarma.ru

Ангелина понимает, что её главная цель на проекте — принести победу своей команде, но она признает, что комплименты и намёки Тимура — искренние. Девушка не исключает возможности продолжения романтической истории после окончания шоу. Она отмечает, что Тимур знает, как обращаться с женщинами, и делает всё возможное, чтобы понравиться ей. А то, что их ждёт за пределами проекта, будет уже совсем другой историей.

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