Актриса Зепюр Брутян рассказала, куда полетела на отдых с Павлом Прилучным и его детьми

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Портал Супер ру пишет, что актер Павел Прилучный и его близкие отправились в отпуск на Мальдивы. Актер поделился фотографией из лифта, на которой были запечатлены его мама, Зепюр Брутян с новорожденным сыном и дети от Агаты Муцениеце. Они загадали загадку своим подписчикам, куда же они летят. Впоследствии Зепюр поделилась видео из аэропорта с подписью "ждем маленький самолет".

После пяти часов полета они прибыли на Мальдивы и Зепюр не удержалась от съемки красивого ролика, показывающего великолепную панораму с высоты птичьего полета. Теперь стало понятно, почему Зепюр так усердно занималась в спортзале перед отпуском.

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