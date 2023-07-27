Алёна Хмельницкая объяснила отъезд актёра Алексея Серебрякова* в Канаду

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Серебряков* вместе с женой Марией переехал в Канаду с целью обучения своих детей. Об этом заявила актриса Алёна Хмельницкая в интервью RTVI.

Фото: gq.ru

По её словам, Серебряков обладает канадским гражданством, но паспорта данной страны у него нет. Семья приняла решение отправиться в государство в Северной Америке для обучения их двух сыновей, Стёпы и Дани. Хмельницкая также является крёстной матерью детей.

Она уточнила, что у одного из мальчиков возникли некоторые проблемы, которые требовали решения, и поэтому семья решила временно уехать для обеспечения детям лучшего образования.

"У нас детям с некими особенностями и проблемами очень сложно находиться в этом общеобразовательном процессе", — сообщила актриса.

По информации Хмельницкой, сейчас Серебряков с женой уже вернулись в Россию, так как их сыновья уже закончили обучение. Она отметила, что в соответствии с законом человек имеет право на получение второго гражданства.

* Признан Минюстом иноагентом в России.

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Актёр Серебряков*