Певица МакSим открыла детский лагерь в Москве

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько лет назад исполнительница хита "Ветром стать" певица Максим основала Школу искусств, а теперь она открыла уникальный летний лагерь на базе этой школы.

Фото: соцсети певицы Максим

Стархит пишет, что лагерь будет проводить две смены - «Искусство современной хореографии» и «Вокальное искусство», с первой сменой, начинающейся в начале августа. Возраст участников лагеря составляет от 5 до 14 лет, и осталось всего несколько свободных мест.

Дети будут работать с профессиональными и опытными педагогами, отбор которых осуществляется лично МакSим. Сама артистка проведет несколько мастер-классов. В дополнение к занятиям по выбранному направлению, дети будут посещать музеи, театры, концерты, мюзиклы и другие мероприятия, которые помогут им раскрыть свой потенциал.

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