Супруга шеф-повара Ивлева заявила, что в её семье муж всегда прав

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Ивлева, являющаяся супругой известного шеф-повара Константина Ивлева, рассказала об отношениях внутри её семьи.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Константина Ивлева

Она поделилась, что всегда садится за "стол переговоров" с мужем во время конфликта. Как пояснила блогер, каждый из партнёров должен выразить собственный взгляд на ситуацию, послужившую причиной ссоры. Это помогает восстановить гармонию в паре, уточнила женщина.

"Вообще мужчина в семье всегда прав", — цитирует Газета.Ru комментарий Ивлевой.

По словам Валерии, у её супруга даже есть кружка с надписью "Шеф всегда прав". Она призналась, что сама сделала Константину такой подарок.

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