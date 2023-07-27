Блогер Валерия Ивлева, являющаяся супругой известного шеф-повара Константина Ивлева, рассказала об отношениях внутри её семьи.
Она поделилась, что всегда садится за "стол переговоров" с мужем во время конфликта. Как пояснила блогер, каждый из партнёров должен выразить собственный взгляд на ситуацию, послужившую причиной ссоры. Это помогает восстановить гармонию в паре, уточнила женщина.
"Вообще мужчина в семье всегда прав", — цитирует Газета.Ru комментарий Ивлевой.
По словам Валерии, у её супруга даже есть кружка с надписью "Шеф всегда прав". Она призналась, что сама сделала Константину такой подарок.
Ранее Ивлев призвал не набрасываться на актрису Юлию Высоцкую, кулинарные навыки которой вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.
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