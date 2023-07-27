Помощник Надежды Бабкиной развенчал слухи о покупки кому-то квартиры

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно появились сообщения о том, что Надежда Бабкина подарила своему помощнику Сергею Рябову двухкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью в несколько десятков миллионов.

Фото: Telegram

Ходили слухи и об изменениях в личной жизни Надежды Бабкиной.

Молодой человек опроверг эти слухи, как и слух о том, что Бабкина перестала общаться с собственным сыном из-за нового любовного увлечения.

Надежда Бабкина и Евгений Гор являются соведущими программы "Модный приговор" на Первом канале.

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