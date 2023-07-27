Илона Маска видели в роскошном отеле, где отдыхала его бывшая подруга

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американского предпринимателя Илона Маска видели с канадской певицей Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) в отеле в Италии. The Daily Mail сообщила, что бывшие влюблённые проводили время вместе в роскошном отеле в городе Портофино.

Фото: РБК

Граймс была замечена прогуливающейся по отелю со своим сыном по имени X AE A-XII. Тем временем Маск находился в ресторане отеля со своим 17-летним сыном Саксоном — всего в нескольких метрах от них. Остается неясным, проводили ли Маск и Граймс время вместе или это было случайное совпадение.

Ранее Business Insider заподозрил, что плотный рабочий график Илона Маска может быть причиной того, что у него нет отношений с женщинами. Миллиардер прекратил общение с актрисой Наташей Бассетт в июле 2022 года, и с тех пор никакой публичной информации о его последующих романах не поступало.

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