Мария Максакова* жестко унизила Анну Нетребко

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Мария Максакова в одном из интервью резко негативно высказалась о своей коллеге по сцене Анне Нетребко, а также о её муже. В частности, Максакова не только раскритиковала голос Анны, но и "уколола" ее прошлыми неудачами в личной жизни, сообщает "СтарХит".

Фото: Мария Максакова

"Затрудняюсь сказать, какой интерес к Нетребко испытывает ряженый супруг. У нее не очень удачливая судьба. Отец ребенка Анны был к ней холоден, поэтому она не смогла жить с ним долго", — поделилась 46-летняя Максакова в одном из интервью.

Анна Нетребко и ее нынешний муж Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году. Так получилось, что у супругов нет общих наследников. Однако тенор заявил, что относится к ребенку жены от первого брака как к родному.

*Мария Максакова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

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