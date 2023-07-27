Любовь Успенская высказала свое мнение о скандале с Хайдаровым

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская, которая объединила усилия с певицей Славой в судебном споре против "звёздного хирурга" Тимура Хайдарова, наконец, высказалась по этому спорному вопросу.

Фото: https://live24.ru/

Любовь Успенская прокомментировала ситуацию, связанную с хирургом Тимуром Хайдаровым. Она заявила, что не будет вступать в публичную конфронтацию, а вместо этого будет решать этот вопрос "строго в соответствии с законом".

Напомним: певица Слава, которая ранее перенесла пластическую операцию, выполненную Хайдаровым, выразила недовольство результатами процедуры.

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