В возрасте 56 лет скончалась певица Шинейд О'Коннор

Мир скорбит об утрате знаменитой ирландской певицы и композитора Шинейд О'Коннор, скончавшейся в возрасте 56 лет.
Путь Шинейд О'Коннор как музыкальной иконы был просто необыкновенным. От скромного начала до всемирной известности, ее мощный и эмоциональный голос нашел отклик у миллионов людей по всему миру.
В раннем детстве Шинейд увлеклась музыкой под влиянием традиционных ирландских мелодий и народных песен. Это раннее знакомство с богатым музыкальным наследием своей страны заложило основу ее характерного звучания.
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