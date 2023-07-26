В возрасте 56 лет скончалась певица Шинейд О'Коннор

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мир скорбит об утрате знаменитой ирландской певицы и композитора Шинейд О'Коннор, скончавшейся в возрасте 56 лет.

Фото: commons.m.wikimedia. org/wiki/File:Photo_-_Festival_de_Cornouaille_2014_-_Sinéad_O’Connor_en_concert_le_26_juillet_-_020.jpg

Путь музыкальной иконы

Путь Шинейд О'Коннор как музыкальной иконы был просто необыкновенным. От скромного начала до всемирной известности, ее мощный и эмоциональный голос нашел отклик у миллионов людей по всему миру.

Ранняя жизнь и музыкальное влияние

В раннем детстве Шинейд увлеклась музыкой под влиянием традиционных ирландских мелодий и народных песен. Это раннее знакомство с богатым музыкальным наследием своей страны заложило основу ее характерного звучания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Sinéad O'Connor - Ничто не сравнится с тобой