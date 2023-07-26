56-летняя актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова переехала в Париж с февраля прошлого года. В честь дня рождения своей дочери режиссёр фильма "Последняя сказка Риты" опубликовала фотографии с ней.

Фото: соцсети Ренаты Литвиновой

The Voice пишет, что Рената показала свою дочь Ульяну в стильном образе, с ярким макияжем. Она позировала на улицах города. Самым трогательным фото оказался — архивный снимок с молодой Литвиновой и маленькой Ульяной. Счастливая актриса широко улыбалась и держала ребенка в нарядном белом платье. Внимание девочки привлек домашний питомец, она протянула руку, чтобы погладить собаку. Снимок был сделан в далёком 2004 году.

"Уля, с днем твоего рождения! С 26 июля я полюбила тебя навсегда!" — ласково обратилась артистка к своей дочери.

К поздравлению присоединились и поклонники Ренаты.

Напомним, что Рената Литвинова стала матерью во втором браке с бизнесменом Леонидом Добровским. 26 июля 2001 года она родила дочь Ульяну, после развода родителей девочка осталась жить с мамой. В настоящее время Ульяна живет в Бельгии и учится на дизайнера в Королевской академии изящных искусств в Антверпене.

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