В среду Лондонский суд полностью оправдал американского актера Кевина Спейси, его обвиняли в незаконных связях с мужчинами в период с 2011 по 2013 годов, сообщает газета Variety.
Дело рассматривалось два дня, и суд присяжных выслушал четырех мужчин, которые обвиняли актера. Однако все равно отклонил все девять пунктов дела. Кевин Спейси не смог сдержать слез и расплакался в зале суда, после оглашения оправдательного приговора.
Дело против 64-летнего актера длилось с 2017 года. Впервые в домогательствах его обвинил коллега Энтони Репп, который заявил, что в 1986 году, Спейси пытался совершить с ним противоправные действия на вечеринке.
Знаменитый актер уже получил место в фильме "1242 — Выход на запад", но пока неизвестно на сколько масштабную роль он будет занимать в картине.
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