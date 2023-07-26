Культура отмены: Кевин Спейси полностью оправдан по делу о домогательствах

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В среду Лондонский суд полностью оправдал американского актера Кевина Спейси, его обвиняли в незаконных связях с мужчинами в период с 2011 по 2013 годов, сообщает газета Variety.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Дело рассматривалось два дня, и суд присяжных выслушал четырех мужчин, которые обвиняли актера. Однако все равно отклонил все девять пунктов дела. Кевин Спейси не смог сдержать слез и расплакался в зале суда, после оглашения оправдательного приговора.

Дело против 64-летнего актера длилось с 2017 года. Впервые в домогательствах его обвинил коллега Энтони Репп, который заявил, что в 1986 году, Спейси пытался совершить с ним противоправные действия на вечеринке.

Знаменитый актер уже получил место в фильме "1242 — Выход на запад", но пока неизвестно на сколько масштабную роль он будет занимать в картине.

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